- Павел Погребняк и Холанд похожи? Похожи, когда он неудачно мяч принимает. Он, конечно, более координированный. Это фантастические голы слету. Нет, Холанд – модернизированная версия меня, – приводит мнение Погребняка "КП Спорт".
Норвежец Эрлинг Холанд, играющий на позиции центрального нападающего, стал одним из лучших футболистов минувшего сезона. Эрлинг, защищая цвета "Ман Сити", побил ряд статистических рекордов. Сыграв 53 встречи во всех соревнованиях, Холанд наколотил 52 гола. Также в активе норвежского голеадора 9 ассистентских действий. В свой первый же сезон Холанд сумел завоевать требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ. 39-летний Павел Погребняк известен по выступлениями за "Зенит". В РПЛ форвард забил 55 голов и оформил 12 ассистов в 193 поединках. В активе Павла чемпионский титул, Кубок и Суперкубок УЕФА. В Европе россиянин защищал цвета немецкого "Штутгарта", а также "Фулхэма" и "Рединга" из Англии.
Погребняк: Холанд – модернизированная версия меня. Мы похожи, когда он неудачно мяч принимает
Экс-игрок сборной России Павел Погребняк поделился своими мыслями по поводу форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.
Фото: "Чемпионат"