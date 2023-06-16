Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2021
Финляндия
19:00
СловенияНе начат
Латвия
21:45
ТурцияНе начат
Беларусь
21:45
ИзраильНе начат
Андорра
21:45
ШвейцарияНе начат
Косово
21:45
РумынияНе начат
Уэльс
21:45
АрменияНе начат
Северная Македония
21:45
УкраинаНе начат
Дания
21:45
Северная ИрландияНе начат
Сан-Марино
21:45
КазахстанНе начат
Гибралтар
21:45
ФранцияНе начат
Мальта
21:45
АнглияНе начат
Греция
21:45
ИрландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Польша
21:45
ГерманияНе начат

Погребняк: Холанд – модернизированная версия меня. Мы похожи, когда он неудачно мяч принимает

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок сборной России Павел Погребняк поделился своими мыслями по поводу форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.
Фото: "Чемпионат"
- Павел Погребняк и Холанд похожи? Похожи, когда он неудачно мяч принимает. Он, конечно, более координированный. Это фантастические голы слету. Нет, Холанд – модернизированная версия меня, – приводит мнение Погребняка "КП Спорт".

Норвежец Эрлинг Холанд, играющий на позиции центрального нападающего, стал одним из лучших футболистов минувшего сезона. Эрлинг, защищая цвета "Ман Сити", побил ряд статистических рекордов. Сыграв 53 встречи во всех соревнованиях, Холанд наколотил 52 гола. Также в активе норвежского голеадора 9 ассистентских действий. В свой первый же сезон Холанд сумел завоевать требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ. 39-летний Павел Погребняк известен по выступлениями за "Зенит". В РПЛ форвард забил 55 голов и оформил 12 ассистов в 193 поединках. В активе Павла чемпионский титул, Кубок и Суперкубок УЕФА. В Европе россиянин защищал цвета немецкого "Штутгарта", а также "Фулхэма" и "Рединга" из Англии.


Погребняк Холанд Манчестер Сити Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Защитник "Спартака" Денисов – о вылете от "Акрона": психологически они были неуязвимы
Широков: конкуренты "Зенита"? ЦСКА и "Спартак", если заранее не скажут, что будут за 2-е место бороться
В сезоне-2023/24 в РПЛ будут играть мячами американской компании Nike 2
Миранчук - автор лучшего гола сезона в "Торино"
Спортдиректор "Вероны": будущее Гайча? Нам нужно еще немного времени
Погребняк: Холанд – модернизированная версия меня. Мы похожи, когда он неудачно мяч принимает 2
Спортдиректор "Ростова" - о переговорах с Ионовым: пока сложно оценить, увидим ли Алексея в следующем сезоне в команде
Турецкий журналист: "Бешикташ" сделал официальное предложение Далеру Кузяеву
Полузащитник "Челси" Кай Хаверц согласился перейти в "Арсенал"
Камоцци: знаю, что к Соболеву и Мартинсу есть интерес итальянских клубов, но это команды не из топ-5
Радимов: смогут ли ЦСКА и "Спартак" составить конкуренцию "Зениту"? С нынешними составами, думаю, нет 1
Tuttosport: "Торино" не готов заплатить за Миранчука "Аталанте" более 7 млн евро
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Журналист Карпов: "Спартак" вернется к варианту с Макарчуком из-за травмы Тавареша 1
Агент: Фассон не собирается покидать "Локомотив"