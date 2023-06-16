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Колодин: кто сейчас в РПЛ "пушка страшная"? Акинфеев

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Экс-игрок сборной России Денис Колодин рассказал о том, кто является "пушкой страшной".
Фото: Getty Images
- Кто сейчас в РПЛ "пушка страшная"? Игорь Акинфеев. У него самый сильный удар, - приводит мнение Колодина "Чемпионат".

Мем пушка страшная создал комментатор Георгий Черданцев, который так охарактеризовал сильный удар защитника Дениса Колодина в игре 1/4 финала Евро-2008 против Голландии (3:1). В завершившемся сезоне голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сумел отметиться голевым действием, отдав ассист на Хорхе Карраскаля в поединке против "Сочи" (3:0).

Также Акинфеев, отпраздновавший в апреле свое 37-летие, привычно показал отличные вратарские навыки. За 35 игр страж ворот пропустил 32 гола и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. ЦСКА сумел завоевать серебряные медали российского первенства. Также дружина Владимира Федотова выиграла Кубок России. В победе в важную роль сыграл Акинфеев, отбивший два 11-метровых в послематчевой серии.


Акинфеев Колодин ЦСКА Сборная России
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