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"РБ Спорт": Гогличидзе близок к переходу из "Урала" в "Оренбург"

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Защитник екатеринбургского "Урала" Лео Гогличидзе может сменить клубную прописку этим летом и стать игроком "Оренбурга".
Фото: "Чемпионат"
Как сообщает источник, "Оренбург" заинтересован в подписании защитника "Урала" Лео Гогличидзе. Команда уже начала обсуждать с екатеринбургским клубом потенциальный переход футболиста в летнее трансферное окно. Отмечается, что переговоры сторон находятся на заключительной стадии.

26-летний Лео Гогличидзе стал игроком "Урала" летом 2022 года. Его действующее соглашение с клубом из Екатеринбурга рассчитано до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость защитника в 600 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Лео Гогличидзе принял участие в 26 матчах. Он сумел записать на свой счет 1 результативную передачу.

Источник: "РБ Спорт"


Урал Оренбург Гогличидзе
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