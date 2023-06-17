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Лепехин: Кержаков понимает, что предложений из России придётся ждать 20–30 лет

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Экс-игрок "Зенита" Константин Лепехин поделился своими соображениями по поводу переезда Александра Кержакова в Сербию.
Фото: "Чемпионат"
- Лучше работать, чем ждать хорошие варианты. Как мне кажется, Кержаков понимает, что предложений из России придётся ждать 20–30 лет, поэтому после непонятного клуба на Кипре он возглавил никому не известный сербский клуб, - приводит мнение Лепехина "Чемпионат".

Вчера Александр Кержаков был утвержден рулевым сербского "Спартака". Тренер подписал трудовой договор с коллективом из Суботицы по схеме 1+1. Наибольшего успеха в своей небольшой тренерской карьере Александр добился с "Нижним Новгородом". В дебютном сезоне в РПЛ нижегородский коллектив, управляемый Александром, по итогам 30 туров занял 11-ю строчку и избежал стыковых игр. Примечательно, что в своей последней игре у руля нижегородцев Кержаков обыграл "Зенит" из Санкт-Петербурга, цвета которого экс-форвард долгое время защищал в качестве футболиста. Также молодой тренер имеет опыт работы в Томи и "Кармиотиссе" из Кипра. Ранее Александр признавался, что сам рассылал резюме в различные клубы для поиска работы.


Лепехин Кержаков А
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