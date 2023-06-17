- У меня было несколько предложений зимой, потому что летом заканчивался контракт c "Рубином". Но я изначально выбрал "Локомотив" и хотел попасть именно в этот клуб. Мне нравится команда, интересно поработать именно с этими тренерами, ну и весенние результаты впечатлили, - приводит комментарий Самошникова "СЭ".
Сегодня "Локомотив" официально сообщил о том, что 25-летний крайний защитник теперь будет представлять цвета столичного коллектива. Минувший сезон игрок провел в составе "Рубина" и играл в Первой лиге. Илья забил 2 гола и отдал 4 голевых паса, сыграв 28 поединков. "Локомотив", возглавляемый Михаилом Галактионовым, уверенно провел весеннюю часть российского первенства. Коллектив проиграл за 13 туров всего 1 раз. В активе железнодорожников 10 побед. Эти результаты позволили "Локомотиву" сильно улучшить свое турнирное положение. Красно-зеленые, занимая 14-е место по итогам осенней части РПЛ, финишировали на 8-й позиции по итогам 30 туров первенства. В ноябре Илья отпразднует свое 26-летие. Он родился в Москве.
Самошников – о переходе в "Локомотив": изначально хотел попасть именно в этот клуб
Российский футболист Илья Самошников высказался по поводу перехода в "Локомотив".
Фото: "СЭ"