- Плохо ли для РПЛ, что "Зенит" пять раз подряд становится чемпионом? Не сказал бы, что плохо. В Германии тоже один и тот же чемпион уже десять лет. В других чемпионатах такая же тенденция. И у нас так, - приводит мнение Жиркова "Чемпионат".
39-летний российский защитник Юрий Жирков, повесивший бутсы на гвоздь в 2020 году, представлял цвета "Зенита" из Санкт-Петербурга с 2016 по 2021 годы. В майке невского коллектива Юрий сыграл 127 встреч. В них он сумел забить 5 голов. Также игрок отметился 16 голевыми пасами. В составе дружины Сергея Семака Жирков трижды выигрывал чемпионат России. Всего в активе защитника 5 чемпионств (два титула он выиграл с ЦСКА). Примечательно, что "Зенит" уже 5 лет побеждает в РПЛ. Каждый сезон команда завоевывает золотые медали досрочно и с большим отрывом. В минувшем сезоне петербуржцы набрали 70 очков по итогам розыгрыша РПЛ.
Жирков: не сказал бы, что пятое подряд чемпионство "Зенита" — это плохо для РПЛ
Экс-игрок "Зенита" Юрий Жирков поделился своей точкой зрения на гегемонию петербуржского коллектива в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"