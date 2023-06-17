- У Шелии еще год контракта. Желание продлить соглашение у нас есть. Вопрос переговоров, - приводит комментарий Газзаева "СЭ".
Одним из ключевых игроков "Ахмата" в завершившимся сезоне стал 34-летний страж ворот Георги Шелия. Футболист сыграл в рамке ворот "Ахмата" 34 поединка во всех соревнованиях. В них ему удалось 8 раз сохранить свои ворота в неприкосновенности. При этом Георги пропустил 45 голов.
"Ахмат" Сергея Ташуева провел очень успешный сезон. Грозненский коллектив финишировал на 5-й строчке по итогам 30 туров национального первенства. Команда набрала 50 турнирных баллов. Грозненцы забили 51 гол, пропустив при этом 39 мячей. Ранее голкипер защищал ворота "Уфы", "Тамбова" и "Балтики".
Спортдиректор "Ахмата": у нас есть желание продлить соглашение с Шелией
Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев поделился информацией о будущем голкипера Георги Шелии.
Фото: "Чемпионат"