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Агкацев: таких качественных игроков, как Сперцян, "Краснодару" терять не хочется. Не слышал ничего об интересе "Аякса"

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Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев прокомментировал информацию об интересе зарубежных клубов к атакующему полузащитнику "быков" Эдуарду Сперцяну.
Фото: ФК "Краснодар"
- Эдик - один из главных лидеров команды, "Краснодару" не хочется терять таких качественных футболистов. Не слышал ничего об интересе "Аякса" к Сперцяну. Думаю, это слухи, - передает слова Агкацева Sport24.

Ранее появлялась информация о трансферном интересе со стороны амстердамского "Аякса" к 23-летнему атакующему полузащитнику "Краснодара" и сборной Армении Эдуарду Сперцяну. В прошедшем сезоне на счету Сперцяна 41 матч за клуб во всех турнирах, 14 забитых голов и 14 результативных передач.


Краснодар Аякс Сперцян Агкацев Российские трансферы
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