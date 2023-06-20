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Тарханов: Сазонову рано переходить в "Гамбург". Ему еще учиться и учиться

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Экс-главный тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал информацию о трансферном интересе немецкого "Гамбурга" к защитнику московского "Динамо" Сабе Сазонову.
Фото: ФК "Динамо"
- Сазонову еще рано переходить в "Гамбург". Сейчас эта команда играет во второй Бундеслиге, оттуда уже можно начинать играть. Саба еще не вырос до уровня большой команды. Он допускает много ошибок. Сазонову надо еще учиться и учиться, - передает слова Тарханова "РБ Спорт".

Ранее появилась информация, что к 21-летнему центральному защитнику столичного "Динамо" Сабе Сазонову проявляет трансферный интерес немецкий "Гамбург", выступающий во Второй Бундеслиге Германии. В прошедшем сезоне имеющий грузинское спортивное гражданство Сазонов провел за бело-голубых 33 матча во всех турнирах, забив при этом 1 гол.


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