В 2020 году экс-нападающий "Зенита" и сборной России бесплатно перебрался из "Сочи" в московский "Спартак", через полгода уйдя в "Фиорентину".
– Саша себя так повел, что, когда он должен был остаться в "Сочи", он ушел. И сейчас возвращаться к тому, что было, я не буду. У него была перспектива. Если бы он остался в "Сочи", то мог бы и в сборную попасть. Он столько голов назабивал, но деньги решают, оказывается, все. Но есть же и другое в жизни.
Футболисты считают, что у них короткий спортивный век, что сейчас надо быстро урвать, но надо понимать, что жизнь продолжается, она не заключается только в спорте, – цитирует Ротенберга "РИА Новости".
В минувшем сезоне 32-летний уроженец Москвы играл на правах аренды за кипрский клуб "Арис". Арендное соглашение истекает в конце месяца, после чего Кокорин вернется в расположение "Фиорентины". У Александра еще год контракта с "фиалками". По слухам, сам футболист хотел бы вернуться во Флоренцию и провести сезон в Серии А, однако клуб не желает давать шанс россиянину.
Кокорин провел хорошую кампанию на Кипре, где был признан лучшим игроком сезона. В 20 матчах чемпионата Кипра он забил 9 голов и отдал 4 результативных передачи, а также помог "Арису" стать чемпионом страны. Рыночная стоимость нападающего составляет 1 млн евро.
Борис Ротенберг: Кокорин должен был остаться в "Сочи", но деньги решают все. Возвращаться к тому, что было, я не буду
Президент "Сочи" Борис Ротенберг исключил возвращение форварда "Фиорентины" Александра Кокорина в стан южан.
Фото: ФК "Арис"