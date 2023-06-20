24-летний уроженец Санкт-Петербурга отличился на 35-й минуте и помог хозяевам добиться победы со счетом 2:1.
– У меня не было волнения. В каждом матче за сборную Армении и за "Локомотив" я выхожу максимально мотивированным, по-спортивному злым и агрессивным. Когда ехал в автобусе на матч против Латвии, был уверен, что забью гол.
Не могу объяснить, как это, просто без остановки думаешь об этом. В голове даже представлял, как буду праздновать забитый мяч. Но как я представлял и как отпраздновал – это две разные реальности. Конечно, я хотел, чтобы мой первый гол за сборную Армении состоялся как можно раньше, – цитирует Тикнизяна Metaratings.
Минувшей весной Тикнизян получил армянский паспорт и дебютировал за национальную команду этой страны. Свой первый гол за сборную Армении защитник "Локомотива" забил в четвертом матче. В предыдущей встрече, которая завершилась сенсационной победой команды Магомеда Адиева, Наир отметился голевой передачей. Армения одержала три победы в четырех отборочных матчах Евро-2024 и расположилась на второй строчке в таблице своей группы. Лидирует Турция, позади – Хорватия и Уэльс.
Тикнизян – о дебютном голе за сборную Армении: был уверен, что забью. В голове даже представлял, как буду праздновать
Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян признался, что был уверен в том, что забьет свой дебютный гол в составе сборной Армении в ворота национальной команды Латвии в рамках 4-го тура квалификации Евро-2024.
Фото: Globall Look Press