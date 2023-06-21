– Думаю, в целом по итогу чемпионата у болельщиков "Спартака" не должно быть очень больших вопросов в отношении судей. Ошибки были, но в обе стороны. Не столь важно, сколько и кто в чью сторону ошибается, важнее, столько решающих ошибок, повлиявших на результат. Нельзя сказать, что в пользу "Зенита" ошибаются, а против него нет.
Поскольку "Зенит" часто играет с большим преимуществом, ошибки, которые совершаются против "Зенита", редко запоминаются. В нашем футболе многие считают, будто кто бы у нас ни был чемпионом, ему помогают. На самом деле не всегда у чемпиона положительный баланс ошибок. Просто неверные решения в матчах они нивелируют своей игрой, и поэтому они не запоминаются. "Зенит" – не чемпион по балансу ошибок в свою пользу. У них 6-е место по этому показателю, – цитирует Каманцева "Матч ТВ".
Минувший чемпионат России ознаменовался большим количеством скандалов, связанных с судейством, а также подтвержденными ошибками арбитров. По итогам исследования, которое провели эксперты "СЭ", выяснилось, что чаще всего рефери Российской Премьер-лиги ошибались против "Спартака". В то же время и в пользу команды Гильермо Абаскаля судьи допускали больше всего оплошностей в ключевых моментах матчей. Эксперты связывают это с высоким уровнем психологического давления на арбитров, которые работают на играх с участием "народной команды".
"Зенит" уверенно завоевал золотой комплект наград в пятый раз подряд. Все пять чемпионских титулов РПЛ сине-бело-голубые завоевали под руководством Сергея Семака, который взошел на тренерский мостик питерской команды в 2018 году. Во главе с 47-летним специалистом "Зенит" ни разу не опускался ниже первого места в итоговой таблице национального первенства.
Каманцев: "Зенит" – 6-й по балансу ошибок в свою пользу. У болельщиков "Спартака" не должно быть очень больших вопросов
Председатель судейского департамента РФС Павел Каманцев убежден, что никакого "антиспартаковского заговора" среди судей РПЛ не существует.
Фото: ФК "Спартак"