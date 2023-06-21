- Почти во всех топ-чемпионатах есть стабильные многолетние лидеры: в бундеслиге — "Бавария", в АПЛ — "Манчестер Сити", в Испании — "Барселона" с "Реалом", во Франции — "ПСЖ". Команды с лучшими финансовыми условиями, с возможностью приобретать сильнейших футболистов. У нас — то же самое, поэтому мы все-таки пока вторые. Впереди есть ориентир — "Зенит", и к нему нужно стремиться по всем позициям. Мы должны предпринимать попытки становиться лучше и пытаться соперничать с ним в каждом аспекте, - приводит мнение Федотова "СЭ".
Владимиру Федотову удалось в первый же свой сезон у руля ЦСКА привести москвичей к серебряным медалям. Красно-синий коллектив заработал 58 очков. Набранное количество турнирных баллов позволило армейцам финишировать на 2-й строчке, опередив расположившийся на строчку ниже "Спартак", который набрал на 4 очка меньше. За 30 встреч дружина Федотова одержала 17 побед, проиграв при этом 6 раз. Также в активе москвичей 7 ничьих. Коллектив забил 56 голов и пропустил 27 мячей.
Выше всех снова финишировал "Зенит" из Санкт-Петербурга. Команда Сергея Семака не отдает никому золотые медали уже 5-й сезон подряд. В минувшем сезоне невский коллектив обогнал ЦСКА на 12 очков. "Зенит" и армейцы провели между собой два очных поединка. Команды обменялись победами. В Санкт-Петербурге местная команда победила благодаря голам Малкома и Густаво Мантуана (2:1). В Москве же сильнее уже оказались красно-синие. Победный гол на счету форварда Федора Чалова (1:0).
Федотов: "Зенит" – ориентир. Почти во всех топ-лигах есть многолетние лидеры
Фото: "СЭ"