- Мы действительно получили письмо от футболиста о приостановке контракта, - сообщили в "Локомотиве".
27-летний голландец Джирано Керк, играющий на позиции нападающего, пополнил состав "Локомотива" в 2021 году. Футболист сыграл в красно-зеленой майке 51 поединок. В них он сумел забить 8 голов и оформить 5 голевых пасов. Зимой этого года Керк отправился в Бельгию, где на правах аренды представлял цвета местного "Антверпена". За бельгийский коллектив Джирано забил 6 мячей и оформил 2 ассиста, поучаствовав в 21 игре. Вместе со своей командой Керк выиграл чемпионат Бельгии.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Джирано Керк приостановил контракт с "Локомотивом"
Голландский футболист Джирано Керк принял решение приостановить трудовой договор с "Локомотивом".
Фото: Sport24