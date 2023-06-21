- Я был горд и до сих пор горжусь той самой своей командой. Игроки сборной России играли просто в невероятный футбол! Я с большим удовольствием наслаждался их мастерством и творчеством на футбольном поле. С уверенностью могу сказать, что сборная России — одна из лучших команд, которой я управлял, - приводит комментарий Хиддинка "Чемпионат".
Гус Хиддинк был утвержден наставником сборной России в 2006 году. У руля российской дружины голландец провел 39 поединков, в них он сумел одержать 22 победы. Также в активе специалиста 7 ничьих и 10 поражений. Под управлением Гуса Россия забила 66 голов и пропустила 39 мячей. Именно Хиддинк привел российскую команду к бронзовым медалям Евро-2008. В 1/4 финала первенства Россия оказалась сильнее одного из главных фаворитов - Голландии (3:1). Счет в поединке открыл центрфорвард Роман Павлюченко. Но голландцам удалось установить равенство на табло благодаря точному удару Руда ван Нистелроя. Игра перетекла в овертайм. В дополнительные 30 минут россияне два раза поразили ворота своего соперника. Триумф сборной России принесли полузащитники Дмитрий Торбинский и Андрей Аршавин.
Хиддинк: сборная России — одна из лучших команд, которой я управлял
Экс-наставник сборной России Гус Хиддинк высказался по поводу работы в России.
Фото: РИА Новости