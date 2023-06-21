- Начиналось у Касика в "Зените" неплохо. Он забил "Црвене Звезде" и в кубковом матче, потом что-то пошло не очень. Но, тем не менее, он стал чемпионом, как и Родригао, мы очень рады за ребят. Можно сказать, мы воспитали их и отдали на повышение, а они взяли золото.Почему Кассьерра не смог раскрыться так, как в "Сочи"? Подождите, дайте ему сезон. Следующий – будет его. Ну, бывает такое, не пошло, не залетало, - приводит мнение Бородина "РБ Спорт".
После отличного сезона в "Сочи" (14 голов и 6 ассистов в 22 играх) колумбиец Матео Кассьера, играющий на позиции центрального нападающего, заслужил повышение. В свою команду колумбийского страйкера пригласил "Зенит". В первой же официальной игре Матео сумел отметиться голом, поразив ворота "Спартака" (4:0) в Суперкубке.
Но дальше у Кассьерры начались проблемы с реализацией. В 26 играх национального первенства у колумбийского форварда всего 2 гола в сине-бело-голубой майке. Отметим, что один из голов игрок забил в красивом стилем, поразив ворота "Локомотива" (2:1) ударом через себя. Помимо РПЛ, Кассьерра сыграл еще 7 поединков в Кубке России. В них он сумел 3 раза поразить ворота соперников Зенита. Примечательно, что на счету форварда 8 ассистов. Недавно Кассьерра отметился дебютным мячом за сборную Колумбию, забив победный гол в игре с Ираком.
Тренер "Сочи" Бородин: дайте Кассьерре сезон. Следующий – будет его
Российский тренер "Сочи" Дмитрий Бородин поделился своими соображениями по поводу колумбийского форварда Матео Кассьерры.
Фото: "Чемпионат"