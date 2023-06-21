- У Кади контракт с "Краснодаром". Он счастлив находиться в этом клубе. Ему также нравится сам город. Шансы, что он уйдет из клуба? Кади продолжит играть за "Краснодар", - приводит комментарий агента "СЭ".
Хавбек, имеющий бразильское гражданство, Кади Боржес представляет цвета "Краснодара" с зимы этого года. В майке кубанского коллектива бразилец сыграл 11 встреч во всех соревнованиях. В них он сумел забить 3 гола и записать в свой актив 1 результативный пас. В игре со "Спартаком" (3:4) Боржес получил тяжелую травму лица и из-за этого не сумел помочь южанам в концовке сезона. В мае Кади отпраздновал свое 27-летие. До "Краснодара" Боржес играл в Азербайджане, где защищал цвета местного "Карабаха". Всего в минувшем сезоне Кади забил 11 голов и оформил 12 ассистов в 42 встречах. Коллектив Владимира Ивича по итогам сезона занял 6-е место в РПЛ и вышел в суперфинал Кубка России, где обидно уступил ЦСКА в серии 11-метровых.
Агент: Кади Боржес продолжит выступать за "Краснодар"
Агент бразильского футболиста "Краснодара" Кади Боржеса Хелсио Алиск поделился информацией о будущем игрока.
Фото: ФК "Краснодар"