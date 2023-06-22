– Я не очень отношусь к таким назначениям, потому что нефутбольный человек. Болел за "Спартак", понятно, но стажер. Понимаете, брать в клуб, который хочет бороться за чемпионство, стажера, на мой взгляд, неоправданно. Они пробовали на эту должность бандита поставить, слабого… эээ… не буду говорить, чтобы не обижать. Но ни у кого не получалось в последние годы, результата нет, — передает слова Быстрова "Матч ТВ".
Ранее стало известно о том, что у московского "Спартака" произошли изменения на посту генерального директора. Евгений Мележиков, который занимал данную должность с июня 2021 года, покинул стан красно-белых. Как сообщила пресс-служба столичных, менеджер и клуб прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. При этом на смену Мележикову пришел Олег Малышев – член совета директоров "Спартака".
Московский "Спартак" в прошедшем сезоне остался без трофеев. Красно-белые заняли 3-е в Российской Премьер-Лиге. Последний трофей столичные выиграли в июне 2022 года – тогда они стали победителями Кубка страны. Золотые медали чемпионата России "Спартаку" в предыдущий раз удалось завоевать в сезоне 2016-2017.
Быстров – о новом гендиректоре "Спартака": брать в такой клуб стажера, на мой взгляд, неоправданно
Бывший футболист московского "Спартака" Владимир Быстров отреагировал на информацию о том, что новым гендиректором красно-белых стал Олег Малышев.
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