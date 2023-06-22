– Мы с нашей командой постараемся сделать объективный календарь для всех, а не для какого-то клуба. Я вам открыто говорю: если клубы мне не поверят и увидят какие-то манипуляции в том, что я кому-то, любому клубу, на любом участке соревнования, сделал более лояльный календарь, то это значит, что мне не место в РПЛ, и я должен покинуть должность, – цитирует Алаева Sport24.
По итогам завершившегося сезона "Зенит" в пятый раз подряд стал чемпионом страны. Волею календаря сине-бело-голубые досрочно обеспечили себе золотые медали РПЛ за 4 тура до финиша сезона в домашней встрече со "Спартаком". Игра на стадионе "Газпром Арена" закончилась со счетом 3:2 в пользу команды Сергея Семака. Автором "золотого" гола стал вышедший на замену нападающий Иван Сергеев.
В оставшихся четырех турах "Зенит" одержал всего одну победу при трех ничьих. Это не помешало питерскому клубу сохранить двузначный отрыв в таблице РПЛ от всех остальных соперников.
Алаев: если клубы увидят какие-то манипуляции, что я кому-то сделал более лояльный календарь, то мне не место в РПЛ
Президент Российской Премьер-лиги Александр Алаев заверил, что при составлении расписания матчей учитываются интересы всех без исключения клубов чемпионата страны.
Фото: РФС