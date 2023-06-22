– Зимой я отказался от предложения "Краснодара". Хотел отработать с "Оренбургом" полноценный сезон в РПЛ, уважаю этот клуб. В итоге на меня вышло "Динамо". Это большой клуб с историей, традициями. Прекрасно понимаю, в какую команду я иду. Давление там будет гораздо больше, чем в "Оренбурге". Что ж, это новый вызов для меня. Интересно!
Специальный пункт в контракте с "Оренбургом" от отступных в размере 1 млн евро? Да, мы договорились о таком пункте. Мне кажется, это корректно, правильно. Раз я решил уйти, клуб должен был получить за меня компенсацию. А что касается суммы, то это уже предмет разговора между "Динамо" и "Оренбургом", – цитирует Личку "СЭ".
По итогам минувшего сезона "Оренбург" занял более высокое место в РПЛ, чем "Динамо". Южноуральская команда финишировала на седьмой строчке, в то время как бело-голубые закончили чемпионат России только девятыми.
"Динамо" начнет новый сезон под руководством чешского тренера Марцела Лички, о чем сегодня официально объявила пресс-служба бело-голубых. 45-летний чех подписал трудовой договор с москвичами на сезон-2023/24 с возможностью продления на сезоны-2024/25 и 2025/26 при достижении целей, указанных в контракте.
В завершившемся сезоне Марцел Личка успешно руководил "Оренбургом". В первый сезон после возвращения южноуральцы сумели занять 7-ю позицию по итогам 30 туров национального первенства. Всего у руля оренбуржцев чех провел 117 встреч. За этот отрезок Марцел смог одержать 67 побед, проиграв при этом 31 раз. Также в активе Лички 19 ничьих. Примечательно, что до "Оренбурга" чех трудился тренером "Динамо" из Бреста. С командой он сумел выиграть чемпионат Беларуси.
Личка: прекрасно понимаю, в какую команду я иду. Давление в "Динамо" будет гораздо больше, чем в "Оренбурге"
Новый главный тренер "Динамо" Марцел Личка поделился подробностями своего перехода из "Оренбурга".
Фото: ФК "Оренбург"