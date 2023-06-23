– Мы уже забыли про него. Он уехал, тявкает там откуда-то, кукарекает. Его же просят об этом там и тут, когда заходит речь о Глушакове. А он — пешка людей, которые говорят ему подкидывать грязь. Приехал бы сюда — я бы ему щелкнул разок, и до свидания. Уехал бы к себе домой в Испанию. Меня бесит, когда откуда-то тявкают, — передает слова Глушакова "СЭ".
Ранее бывший тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо в негативном ключе высказался в адрес российского футболиста Дениса Глушакова. Испанский специалист назвал полузащитника "плохим" и "токсичным" человеком.
36-летний Денис Глушаков выступал за московский "Спартак" с 2013 года по 2019. В составе красно-белых полузащитник завоевал 2 трофея. 63-летний Рауль Рианчо исполнял обязанности главного тренера столичного "Спартака" с 22 октября по 12 ноября 2018 года. Под руководством испанского менеджера красно-белые провели 6 матчей, в которых они добыли лишь 2 победы.
Глушаков – о критике со стороны Рианчо: я бы ему щелкнул разок. Бесит, когда тявкают откуда-то
Российский футболист Денис Глушаков прокомментировал критику со стороны экс-тренера московского "Спартака" Рауля Рианчо в свой адрес.
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