– Мы все знаем, что Фернандес — высококлассный игрок, что он подтверждал, играя за ЦСКА и сборную России. Мне кажется, что для это очень хорошее приобретение. Тем более на позицию, где ЦСКА усиление просто необходимо. Фернандес великолепно подключается по правому флангу, мы видели голевые передачи в его исполнении, он сам забивал, участвовал в стандартах. Мне кажется, это идеальный вариант закрыть данную позицию. Очень важно, чтобы в команде была аура авторитета, кем он и является, — цитирует Газзаева "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что защитник Марио Фернандес может вернуться в московский ЦСКА. Позже эти слухи подтвердил президент "армейцев" Евгений Гинер.
32-летний Марио Фернандес в настоящее время принадлежит московскому ЦСКА. Прошлым летом бразилец взял паузу в карьере из-за проблем со здоровьем. Зимой он принял решение приостановить контракт с "армейцами", чтобы отправиться на Родину и играть рядом со своей семьей. С января по апрель текущего года он представлял цвета бразильского "Интернасьонала". Весной, после того, как он ушел из южноамериканского клуба, в прессе стали активно обсуждаться слухи о его потенциальном возвращении в стан столичной команды.
Действующее соглашение Марио Фернандеса с московским ЦСКА рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 3 миллиона евро.
Газзаев: Фернандес – идеальный вариант для ЦСКА, чтобы закрыть позицию правого защитника
Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на информацию о том, что защитник Марио Фернандес может вернуться в стан "армейцев".
Фото: "Чемпионат"