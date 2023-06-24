По сведения СМИ, 24-летний россиянин Сергей Бородин, играющий на позиции центрального защитника, будет играть в составе "Торпедо" из Москвы. Игрок уже прибыл в расположение команды, а клубы улаживают последние детали потенциального трансфера.
Сергей Бородин – выпускник академии "Краснодара". В майке кубанского коллектива россиянин сыграл 16 встреч, в которых сумел забить 1 гол и оформить 1 голевой пас. Зимой защитник Сергей перебрался в израильский "Бейтар". В составе команды Бородин поучаствовал в 17 поединках. В них он сумел отметиться 2 ассистами. Вместе с командой Бородин выиграл Кубок Израиля. "Торпедо" в следующем сезоне сыграет в Первой лиге.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: защитник "Краснодара" Бородин перейдет в "Торпедо"
Российский футболист "Краснодара" Сергей Бородин теперь будет защищать цвета "Торпедо".
Фото: "Чемпионат"