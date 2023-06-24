– "Спартаку" досталась очень сложная, сильная группа. "Динамо" – сильная команда, несмотря на то, что минувший сезон она провела не так ярко, как от нее ожидали болельщики. "Краснодар" – тоже однозначно крепкий соперник. В игре со "Спартаком" они очень прилично выглядели. И "Пари Нижний Новгород", где работает Сергей Юран, тоже выглядит крепкой командой. Предполагаю, что "Спартаку" однозначно придется непросто. Но считаю, что красно-белые должны выйти из группы в плей-офф, – приводит слова Кечинова "Матч ТВ".
Сегодня в Москве состоялась жеребьевка групповой стадии Пути РПЛ Кубка России нового сезона. По ее итогам команда Гильермо Абаскаля оказалась в одном квартете с "Динамо", "Краснодаром" и "Пари Нижний Новгород".
Полный состав групп выглядит следующим образом:
Группа А: ЦСКА, "Оренбург", "Сочи", "Факел"
Группа B: "Ростов", "Локомотив", "Урал", "Рубин"
Группа С: "Зенит", "Ахмат", "Крылья Советов", "Балтика"
Группа D: "Спартак", "Краснодар", "Динамо", "Пари НН"
"Спартак" завоевал трофей в 2022 году. Предстоящий розыгрыш Кубка страны станет вторым, где клубы РПЛ начнут выступление с группового этапа. Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА. В финале предыдущего розыгрыша Кубка России "армейцы" взяли верх над "Краснодаром" в послематчевой серии 11-метровых - 1:1, 6:5 по пенальти. Творцом успеха стал бессменный вратарь красно-синих Игорь Акинфеев, который парировал два пенальти в исполнении легионеров южан.
Кечинов – об итогах жеребьевки: "Спартаку" однозначно придется непросто, но красно?белые должны выйти из группы
Бывший футболист "Спартака" Валерий Кечинов оценил результаты жеребьевки групповой стадии Пути РПЛ Кубка России для московской команды.
Фото: ФК "Спартак"