– Считаю, что Коваленко очень нужен "Зениту", это был бы удачный трансфер. Александр играет в центре поля, он бокс-ту-бокс, каким были Витсель и Кузяев.
Верю ли я в то, что на трансфер Коваленко повлияли "сверху"? Не знаю. Но за игроков всегда идет борьба, это естественно. В СССР министр обороны Гречко боролся за игроков. Тогда насильно в ЦСКА взяли Никонова из "Торпедо" и Ольшанского из "Спартака". Это было и тогда, и сейчас тоже наверняка есть. Никуда не деться, – приводит слова Орлова Sport24.
В прессу просочилась информация, что трансфер хавбека "Крыльев Советов" Александр Коваленко в московский "Локомотив" находится под угрозой срыва. Якобы причиной может послужить давление на сделку со стороны "Газпрома", который является генеральным спонсором "Зенита".
В минувшем сезоне 19-летний Коваленко, имеющий действующий контракт с "Сочи", принял участие в 30 матчах в составе "Крыльев Советов", записав на свой счет два гола и три результативных передачи. Команда Игоря Осинькина избежала стыков благодаря победе в заключительном туре в родных стенах над "Спартаком" со счетом 1:0.
Орлов – о влиянии "сверху" на вероятный переход Коваленко в "Зенит": это было и в СССР, и сейчас тоже наверняка есть
Футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на информацию о том, что "Газпром" может повлиять на возможный трансфер полузащитника "Крыльев Советов" Александра Коваленко в "Зенит".
Фото: ФК "Крылья Советов"