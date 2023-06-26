- Правда ли, что я хотел привести в ЦСКА из "Сочи" Терехова и Макарчука? Мы понимали, что игроки на контрактах, и дело дальше не пошло. Безусловно, зная футболистов и учитывая то, что ЦСКА летом потерял много игроков, желание пригласить их в команду у меня было, - передает слова Федотова "СЭ".
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов в период с декабря 2019 года по июнь 2022 года возглавлял "Сочи", с которым в сезоне-2021/2022 выиграл серебряные медали чемпионата России. 32-летний защитник Сергей Терехов, с которым Федотов работал не только в "Сочи", но и ранее в "Оренбурге", в прошедшем сезоне сыграл 31 матч во всех турнирах и отдал 3 голевых паса, 27-летний левый защитник Артем Макарчук в 35 матчах забил 1 гол и выполнил 5 ассистов.
Федотов: желание пригласить в ЦСКА Терехова и Макарчука у меня было
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о желании привести в свой новый клуб защитников "Сочи" Сергея Терехова и Артема Макарчука, с которыми он работал ранее.
Фото: Getty Images