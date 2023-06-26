– Это наши внутренние вопросы. Нам невыгоден Марадишвили, потому что сейчас он получает грузинский паспорт. У нас много иностранцев в команде. Если бы он был россиянином – другой вопрос. Но Марадишвили будет получать паспорт, играть за сборную Грузии. Сейчас и разговора об этом [предложении] нет, – цитирует Иванова "СЭ".
По слухам, полузащитником "Локомотива" Константином Марадишвили интересовались екатеринбургский "Урал" и казанский "Рубин". Накануне отец 23-летнего москвича опроверг информацию о предложении со стороны уральского клуба. Сегодня пресс-служба "Локомотива" подтвердила, что Марадишвили приступил к тренировкам с московской командой. В 21 игре прошедшего розыгрыша РПЛ полузащитник "железнодорожников" забил 2 мяча и сделал единственный голевой пас.
Президент "Урала" Иванов: нам невыгоден Марадишвили, потому что сейчас он получает грузинский паспорт
Президент "Урала" Григорий Иванов объяснил, почему екатеринбургский клуб отказался арендовать полузащитника "Локомотива" Константина Марадишвили.
Фото: ФК "Локомотив"