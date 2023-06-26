- "Фенербахче" интересуется помимо Вендела Малколмом? Это не правда, — приводит комментарий Миранды Metaratings.ru.
Сегодня в СМИ появились сведения о том, что турецкий гранд "Фенербахче" заинтересован в кандидатурах двух бразильских лидеров "Зенита" Вендела и Малкома. Отметим, что стамбульский коллектив скоро приедет в Санкт-Петербург, где примет участие в предсезонном турнире. Турки сыграют с "Зенитом", "Црвеной Звездой" и "Нефтчи". Команда в минувшем сезоне завоевал Кубок страны. Малком своими голами и ассистами помог "Зениту" вновь выиграть чемпионат России. Бразилец наколотил 23 гола в 27 играх национального первенства.
Агент Малкома: интерес "Фенербахче"? Это неправда
Агент бразильского футболиста "Зенита" Малкома Гильерме Миранда отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны "Фенербахче".
Фото: "Чемпионат"