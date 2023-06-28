- Как отреагировал на попадание в список номинантов на Golden Boy? Был удивлен, приятно оказаться в этом списке. Мы тогда как раз собирались на сборы с Щитом (полузащитником "Ростова" Кириллом Щетининым - прим. Rusfootball.info), сели в поезд и увидели новость. Но больше всего обрадовались мои родители. Они сразу позвонили, как увидели сообщение. Кого еще из игроков РПЛ внес бы в этот список? Андрея Ланговича, - цитирует Мелёхина Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что три молодых футболиста из РПЛ - 19-центральный защитник "Зенита" Роберт Ренан, 19-летний центральный защитник "Ростова" Виктор Мелёхин и 20-летний атакующий полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян номинированы на премию лучшему молодому игроку года в Европе - Golden Boy. В список номинантов вошли 100 лучших по рейтингу молодых европейских футболистов, при этом Ренан занял в нем 34 место, Мелёхин - 63 место, Захарян - 88 место.
20-летний правый защитник "Ростова" Андрей Лангович в прошедшем сезоне провел 31 матч во всех турнирах, забил 3 гола и выполнил 2 результативных паса.
Защитник "Ростова" Мелёхин: в список номинантов на премию Golden Boy добавил бы Ланговича
19-летний центральный защитник "Ростова" Виктор Мелёхин прокомментировал свое включение в список 100 лучших молодых игроков года в Европе.
Фото: ФК "Ростов"