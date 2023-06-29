- В целом ждем еще новичков, но команда однозначно стала сильнее. Проблемы состава, которые мы поднимали на встрече с Глебом Сергеевичем (Никитин — губернатор Нижегородской области. — Прим. Rusfootball) решаются советом директоров. Я вижу положительную динамику в работе и комплектовании, - приводит комментарий Юрана "СЭ".
В минувшем сезоне РПЛ "Пари НН" финишировал на 13-й строчке. Это вынудило нижегородцев принять участие в стыковых играх. В борьбе за прописку в РПЛ дружина Сергея Юрана сумела по сумме двух игр обыграть столичную "Родину" (3:0, 0:2). Нижегородцы ведут активную работу на трансферном рынке. Уже подписаны трудовые договоры с российским хавбеком Александром Трошечкиным и болгарским игроком Матео Стаматовым, играющий на позиции крайнего защитника. При этом это команду уже покинули голкипер Никита Гойло, перешедший в "Зенит", центральный хавбек Денис Глушаков и форвард Владислав Яковлев, вернувшийся в ЦСКА. Отметим, что в первом туре нового сезона РПЛ коллективу Юрана предстоит принять на своей домашней арене чемпиона России "Зенит" из Санкт-Петербурга.
Юран – об усилении состава "Пари НН": вижу положительную динамику в работе и комплектовании
Наставник "Пари НН" Сергей Юран поделился своими мыслями по поводу работы клуба на трансферном рынке.
Фото: "Пари НН"