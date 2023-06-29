– Сарвели — это просто игрок. Он не даст всего того, чего мы ждем от команды. Нам надо, чтобы "железнодорожники" были вровень с "Зенитом". А это обыкновенный, старательный парень. Он что-то умеет, но это не выдающийся футболист. Но раз клуб решил его взять, значит, у руководства есть какие-то соображения на этот счет, — передает слова Игнатьева "Евро-Футбол".
Сегодня, 29 июня 2023 года, пресс-служба московского "Локомотива" сообщила о трансфере нападающего Владислава Сарвели. "Железнодорожники" приобрели российского футболиста у "Сочи" (сумма сделки не раскрывается). Столичные заключили соглашение с новичком до 30 июня 2026 года.
25-летний Владислав Сарвели является выпускником академии "Чертаново". До перехода в московский "Локомотив" он успел поиграть не только за "Сочи", но и в составе самарских "Крыльев Советов". Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость российского нападающего в 1,50 млн евро.
Игнатьев: Сарвели — это просто футболист. Он не даст всего того, чего мы ждем от игроков "Локомотива"
Известный советский футболист Борис Игнатьев прокомментировал трансфер форварда Владислава Сарвели из "Сочи" в московский "Локомотив".
Фото: ПФК "Крылья Советов"