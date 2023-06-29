Как сообщает источник, информация о том, что футболист петербургского "Зенита" Малком может перейти в туринский "Ювентус", не соответствует действительности. Руководители "Старой Синьоры" не связывались с сине-бело-голубыми о возможном переходе бразильца. Более того, итальянцы даже не общались с окружением южноамериканского вингера.
Ранее в СМИ появились слухи о том, что этим летом "Ювентус" может приобрести Малкома у "Зенита". Сообщалось, что туринцы готовы выложить за данный трансфер порядка 30 миллионов евро.
26-летний Малком является футболистом петербургского "Зенита" с августа 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского нападающего в 30 миллионов евро. Его контракт с клубом из России действует до июня 2027 года.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Ювентус не собирался подписывать нападающего "Зенита" Малкома
Руководство туринского "Ювентуса" не контактировало с петербургским "Зенитом" по поводу потенциального трансфера нападающего сине-бело-голубых Малкома.
Фото: РИА Новости