"СЭ": "Ювентус не собирался подписывать нападающего "Зенита" Малкома

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Руководство туринского "Ювентуса" не контактировало с петербургским "Зенитом" по поводу потенциального трансфера нападающего сине-бело-голубых Малкома.
Фото: РИА Новости
Как сообщает источник, информация о том, что футболист петербургского "Зенита" Малком может перейти в туринский "Ювентус", не соответствует действительности. Руководители "Старой Синьоры" не связывались с сине-бело-голубыми о возможном переходе бразильца. Более того, итальянцы даже не общались с окружением южноамериканского вингера.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что этим летом "Ювентус" может приобрести Малкома у "Зенита". Сообщалось, что туринцы готовы выложить за данный трансфер порядка 30 миллионов евро.

26-летний Малком является футболистом петербургского "Зенита" с августа 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского нападающего в 30 миллионов евро. Его контракт с клубом из России действует до июня 2027 года.

Источник: "СЭ"


Российские трансферы Зенит Малком Ювентус
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