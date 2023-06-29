— Все будет зависеть от внутренних передряг, которые были у "Спартака". Это влияет на команду, все взаимосвязано. Пока глобальных перемен в лучшую сторону я не вижу. "Спартаку" будет тяжело конкурировать с "Зенитом", — передает слова Радченко "Матч ТВ".
Ранее в стане московского "Спартака" произошли изменения на посту генерального директора команды. Вместо Евгения Мележикова на данную должность пришел Олег Малышев.
В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" досрочно сумел завоевать чемпионский титул. Клуб с берегов Невы выиграл золотые медали данного турнира в пятый раз подряд. Что касается столичного "Спартака", то он финишировал на третьей строчке в турнирной таблице, уступив не только сине-бело-голубым, но и московскому ЦСКА.
Радченко: "Спартаку" будет тяжело конкурировать с "Зенитом" из-за передряг, которые были в команде
Экс-футболист "Спартака" и "Зенита" Дмитрий Радченко объяснил, почему красно-белым будет тяжело бороться с петербуржцами в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"