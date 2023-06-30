- Сможет ли Федотов привести ЦСКА к чемпионству? Непростой вопрос, потому что есть "Зенит", который показывает другой футбол, у него другой уровень игроков. Не знаю, когда закончится гегемония "Зенита" в российском футболе, этого никто не знает. В России непростой чемпионат, много равных команд. Может, только "Зенит" чуть оторвался от других. Так что ЦСКА будет непросто не только с ними, но и с другими командами, - приводит мнение Ярошика "Матч ТВ".
Российский тренер Владимир Федотов был утвержден рулевым ЦСКА из Москвы летом прошлого года. На тренерском мостике столичного коллектива россиянин провел 43 поединка, в которых сумел одержать 25 побед, проиграв при этом 9 раз. Также в активе Владимира 9 ничьих. В свой первый же сезон Федотов смог привести ЦСКА к серебряным медалям национального первенства. Последний раз армейцы поднимались так высоко в 2018 году. Тогда командой руководил Виктор Гончаренко.
Помимо серебра, коллектив Федотова завоевал Кубок России. Примечательно, что именно наставник ЦСКА был признан лучшим тренером минувшего сезона РПЛ. На первом месте привычно финишировал "Зенит" из Санкт-Петербурга. Команда поднимает над головой чемпионский трофей уже 5-й сезон подряд. Таких успехов невский коллектив добился при Сергее Семаке.
Ярошик: сможет ли Федотов привести ЦСКА к чемпионству? Непростой вопрос, потому что "Зенит" показывает другой футбол
Экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик поделился своими мыслями по поводу шансов ЦСКА на золотые медали российского первенства.
Фото: "Чемпионат"