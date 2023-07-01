- Мы все еще работаем над трансфером Олусегуна из "Краснодара". На данный момент относительно его будущего еще ничего не решено, - приводит комментарий агента Sport24.
21-летний нигериец Олакунле Олусегун, играющий на позиции левого вингера, носит цвета "Краснодара" с 2021 года. Некоторое время футболист выступал во дубле. Но весной 2022 года вингер своей игрой заслужил внимание тренеров основной команды кубанского коллектива. В завершившемся сезоне Олакунле забил 6 голов и оформил 2 голевых паса, сыграв в майке "Краснодара" 32 встречи во всех соревнованиях. Всего в РПЛ нигериец провел 33 поединка, забив 5 мячей и совершив 4 ассистентских действия. Также в активе Олусегуна 3 гола в 10 играх за сборную Нигерии U17.
Агент: мы все еще работаем над трансфером Олусегуна из "Краснодара"
Агент нигерийского футболиста "Краснодара" Олакунле Олусегуна Вильям Д’Авила поделился информацией по поводу будущего игрока.
Фото: ФК "Краснодар"