- Не удивило поздравление от "Спартака". Не поздравили Федуна и Глушакова, а меня поздравили? Ну я 15 лет в клубе провёл. Ушёл в "Зенит"? Думаю, всё равно клуб благодарен мне за работу — это нормально. Да, бывшие одноклубники тоже поздравили. Кто ещё? Много кто поздравил, - приводит комментарий Бакаева "Чемпионат".
Сегодня россиянину Зелимхану Бакаеву, играющему на позиции атакующего полузащитника, исполнилось 27 лет. Он является выпускником академии "Спартака". Родной клуб также поздравил Зелимхана с днем рождения. Это вызвало неоднозначную реакцию со стороны поклонником столичного коллектива. Отметим, в красно-белой майке Бакаев сыграл 105 встреч. В них он сумел забить 14 голов и оформить 29 голевых пасов. Прошлым летом контракт хавбека с его родным клубом истек. Россиянин выбрал в качестве места дальнейшего продолжения карьеры "Зенит" из Санкт-Петербурга. В первый же сезон Бакаев сумел стать чемпионом России. Примечательно, что сегодня Зелимхан поздравил себя с праздником, забив гол в товарищеском поединке против "Нефтчи".
Бакаев: не удивило поздравление от "Спартака" с днем рождения. Я провел в клубе 15 лет
Российский футболист "Зенита" Зелимхан Бакаев отреагировал на поздравление с днем рождения от "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"