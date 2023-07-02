- Есть задача попасть в пятерку или тройку. Я согласен на это, для меня отличная мотивация быть успешным. Я согласился на этот вариант сразу. Руководство клуба видит, что мы можем быть конкурентоспособными. Будет успех - будем продолжать работу. Если нет - разойдемся по своим местам.
Марцел Личка, ранее возглавлявший "Оренбург", новый сезон начнет в качестве главного тренера московского "Динамо". Контракт чешского специалиста со столичным клубом подписан на один год с возможностью продления. В прошедшем сезоне "бело-голубые" финишировали на 9 месте в турнирной таблице российской Премьер-лиге. Чемпионат России-2023/2024 москвичи начнут 23 июля. В первом туре "Динамо" примет в Москве "Краснодар".
Источник: "Матч ТВ"
Личка: цель "Динамо" - попасть в пятерку или тройку. Не будет успеха - разойдемся
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка объявил о задачах клуба на будущий сезон.
Фото: ФК "Динамо"