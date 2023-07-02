- В этом сезоне, думаю, ЦСКА будет соперником. В конце того сезона только им проиграли и "Ахмату" еще. Думаю, именно ЦСКА будет нашим главным соперником, - приводят комментарий Мостового "РИА Новости".
В завершившемся сезоне "Зенит" и ЦСКА встречались два раза. Коллективы обменялись победами. В Санкт-Петербурге команда Сергея Семака сумела вырвать победу благодаря классному дальнему удару бразильца Густаво Мантуана. Помимо вингера, у хозяев точным ударом отметился Малком. Гол ЦСКА на свой счет записал Федор Чалов. Он переправил мяч в сетку ворот Михаила Кержакова с 11-метрового. В Москве победу уже праздновал коллектив Владимира Федотова (1:0). Решающее попадание на счету Чалова.
Противостояние "Зенита" и ЦСКА российские любители футбола смогу увидеть совсем скоро. Именно эти две команды разыграют между собой Суперкубок, который пройдет в Казани. По итогам прошедшего розыгрыша РПЛ "Зенит" занял первое место, а ЦСКА расположился на строчку ниже, выиграв серебряные медали.
Андрей Мостовой: в новом сезоне именно ЦСКА будет главным соперником "Зенита"
Российский футболист "Зенита" Андрей Мостовой высказал мнение, что главным соперником петербуржцев в новом сезоне станет ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"