- Человек по природе своей - существо ленивое. Только отдыхать, кайфовать. Если на тебя такое сваливается в 20 лет - так тем более, - приводит слова Фоменко Sport24.
24-летний воспитанник клубной академии "Краснодара" нападающий Иван Игнатьев летом 2023 года подписал контракт с "Сочи" после того, как с ним не стал продлевать соглашение московский "Локомотив". После удачного сезона-2018/2019 с 7 забитыми голами в РПЛ форвард снизил требования к себе и результативность, не сумев хорошо себя проявить в "Рубине", "Крыльях Советов" и "Локомотиве".
Фоменко - о карьере Ивана Игнатьева: человек по природе своей - существо ленивое
Тренер ЦСКА и экс-тренер "Краснодара" Олег Фоменко высказался о карьере бывшего нападающего "быков" Ивана Игнатьева.
Фото: ФК "Рубин"