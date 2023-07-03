Матчи Скрыть

Круговой: думаю, Вендел не вернётся в "Зенит", но новички должны оказаться не хуже

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Зенита" Данил Круговой считает, что полузащитник Вендел не вернётся в команду.
Фото: СЭ
"Думаю, скорее всего, он не вернется, будет искать новую команду. Конечно, это большая потеря... Но у нас приезжают новички, тоже из Бразилии. Думаю, они окажутся не хуже, будут раскрываться", — сказал Круговой.

25-летний Вендел выступает за "Зенит" с октября 2020 года, когда перешёл из португальского "Спортинга". Игрок не находится в расположении команды, которая начала подготовку к сезону около недели назад. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что бразильцу разрешили искать новый клуб, он он всё равно вернётся в расположение команды.

Ранее сообщалось, что Вендела хотят подписать несколько топ-клубов Европы.

Источник: Sport24.


Вендел Круговой Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится