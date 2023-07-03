Журналист Карпов: "Факел" не смог договориться с "Сочи" о трансфере защитника Мещанинова

Российский футболист "Сочи" Артем Мещанинов не перейдет в "Факел".

Фото: "Чемпионат"

По сведениям СМИ, "Факел" был заинтересован в услугах 27-летнего россиянина Артема Мещанинова, играющего на позиции центрального защитника. Воронежцы вели переговоры с "Сочи", но клубы так и не сумели согласовать сделку.



Артем Мещанинов представляет цвета "Сочи" с 2022 года. В майке южного коллектива россиянин сыграл 21 встречу во всех соревнованиях. В них он не сумел отметиться какими-либо голевыми действиями. "Факел" по итогам сезона занял 14-е место и сохранил прописку в РПЛ через стыковые матчи. "Сочи" же финишировал на 10-й позиции.



Источник: социальные сети журналиста Ивана Карпова