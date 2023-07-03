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Тарханов — о Смолове: рано вешать бутсы на гвоздь, Фёдор ещё сможет провести на высоком уровне несколько сезонов

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Прославленный российский тренер Александр Тарханов считает, что нападающий "Динамо" Фёдор Смолов сможет провести на высоком уровне ещё несколько лет.
Фото: РИА Новости / Павел Бедняков
"Федор способен провести еще несколько сезонов на высоком уровне, ему рано вешать бутсы на гвоздь", — сказал Тарханов.

33-летний Смолов вернулся в "Динамо" в январе 2022 года. В минувшем сезоне российский нападающий забил 12 голов и отдал шесть результативных передач в 31 матче во всех турнирах. Контракт между сторонами истекает летом 2024 года.

"Динамо" минувший сезон закончило на девятом месте Российской Премьер-Лиги. В новом сезоне командой будет руководить Марцел Личка, ранее работавший в "Оренбурге".

Источник: "РБ Спорт".


Смолов Тарханов Динамо
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