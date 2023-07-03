"Федор способен провести еще несколько сезонов на высоком уровне, ему рано вешать бутсы на гвоздь", — сказал Тарханов.
33-летний Смолов вернулся в "Динамо" в январе 2022 года. В минувшем сезоне российский нападающий забил 12 голов и отдал шесть результативных передач в 31 матче во всех турнирах. Контракт между сторонами истекает летом 2024 года.
"Динамо" минувший сезон закончило на девятом месте Российской Премьер-Лиги. В новом сезоне командой будет руководить Марцел Личка, ранее работавший в "Оренбурге".
Источник: "РБ Спорт".
Тарханов — о Смолове: рано вешать бутсы на гвоздь, Фёдор ещё сможет провести на высоком уровне несколько сезонов
Прославленный российский тренер Александр Тарханов считает, что нападающий "Динамо" Фёдор Смолов сможет провести на высоком уровне ещё несколько лет.
Фото: РИА Новости / Павел Бедняков