- Сколько сейчас пробегаю? 11-12 километров за матч. Километры для меня не так важны, как спринты. Обычно у меня v5 или v4 - это скорость до отказа и почти до отказа. Средняя цифра - 700-800. В Англии пробегают 1000-1100, такие матчи есть и у меня. У кого в "Краснодаре" похожие цифры? Леша Ионов так же бегал. Зверь, сумасшедший профессионал. Работоспособный игрок, которому доступно то, до чего далеко всей команде. В 34 года носится больше, чем вся команда! Леша недооценен, топовый футболист. Всем важны голы, ассисты, трофеи, а замечают только ошибки. Но когда у Ионова идет - колоссальный импульс, - передает слова Волкова Sport24.
20-летний правый защитник и воспитанник клубной академии "Краснодара" Сергей Волков в прошедшем сезоне провел в составе первой команды "быков" 40 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. 34-летний правый вингер Алексей Ионов в прошедшем сезоне также выступал за "Краснодар", провел за черно-зеленых 38 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и выполнил 4 результативных паса.
В июне 2023 года Ионов покинул черно-зеленых в связи с истечением срока действия контракта и на правах свободного агента перешел в "Ростов", за который ранее выступал в период с августа 2017 года по октябрь 2020 года. Срок действия нового подписанного соглашения между Ионовым и желто-синими составляет два года.
Сергей Волков - об Ионове: зверь, сумасшедший профессионал, в 34 года носится больше, чем вся команда
Защитник "Краснодара" Сергей Волков рассказал о работоспособности перешедшего в "Ростов" экс-вингера черно-зеленых Алексея Ионова.
Фото: ФК "Краснодар"