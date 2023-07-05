– Сложно сказать, что будет с Конате в это трансферное окно, еще много времени. Судьба Конате будет решаться этим летом, я не исключаю ничего до закрытия трансферного окна в РПЛ, — передает слова Селюка "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появлялась информацию о том, что московский "Локомотив" заинтересован в услугах нападающего грозненского "Ахмата" Мохамеда Конате. При этом недавно "железнодорожники" уже приобрели форварда – Они подписали Владислава Сарвели из "Сочи".
25-летний Мохамед Конате выступает за грозненский "Ахмат" с лета 2021 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 2 миллиона евро.
Селюк – о будущем Конате: его судьба решится этим летом
Дмитрий Селюк, агент нападающего грозненского "Ахмата" Мохамеда Конате, высказался о будущем своего клиента.
Фото: "Чемпионат"