- В таких матчах результат не стоит на первом месте. Очень порадовало, что ребята, вышедшие в основном составе, новый бразилец Ду Кейрос и наш молодой воспитанник Васильев, сыграли очень хорошо. Хоть и проиграли, но матч однозначно пойдет в актив тренерскому штабу для анализа, - приводит мнение Радченко Metaratings.ru.
Вчера "Зенит" встречался с "Црвеной Звездой" в рамках предсезонного турнира. По итогам 90 минут игры на табло "Газпром Арены" горели 1:2 в пользу белградского коллектива. Счет был открыт на 40-й минуте поединка. Местных болельщиков своим точным ударом огорчил атакующий хавбек Мирко Иванич. Первые 45 минут матча так и завершились со счетом 0:1 в пользу гостей. Во второй половине встречи дружине Сергея Семака удалось сравнять счет.
Гол соорудили 19-летний российский опорный полузащитник Дмитрий Васильев, отметившийся ассистом и бразилец Ду Кейрос, играющий на позиции центрального хавбека. Примечательно, что бразильский новичок забил свой первый гол в майке "Зенита". Сербский клуб вырывал победу на 88-й минуте. Петербуржцы неаккуратно сыграли в свой штрафной площадке и получили 11-метровый. Три очка "Црвене Звезде" принес Жан-Филипп Крассо. Он уверенно переиграл голкипера "Зенита" Александра Васютина.
Радченко – о матче "Зенит" – "Црвена Звезда": очень порадовали Ду Кейрос и Васильев
Экс-футболист "Зенита" Дмитрий Радченко поделился своими соображениями по поводу встречи петербуржцев с "Црвеной Звездой".
Фото: ФК "Зенит"