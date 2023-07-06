- Я всегда говорил, что в "Зените" должны играть свои воспитанники, а не бразильцы. Чем больше своих игроков будет в основе "Зенита", тем лучше. Это ведь главный клуб страны, лицо Премьер-Лиги. Не очень хорошо, что в сильнейшей российской команде столько легионеров и нет ни одного молодого воспитанника, - приводит мнение Петржелы "РБ Спорт".
Руководство и тренерский штаб "Зенита" делают ставку на бразильских футболистов. Из в составе невского коллектива на данный момент 8. Также основными футболистами команды являются колумбийцы Вильмар Барриос, играющий на позиции опорного хавбека, и Матео Кассьерра, выступающий на острие атаки петербуржцев. Отметим, что бразилец Малком, наколотивший 23 гола в 27 играх РПЛ, стал лучшим футболистом лиги. Его соотечественник Клаудиньо с 9 голевыми пасами в 24 поединках вошел в лучших ассистентов национального первенства.
Также отличный сезон провел центральный хавбек из Бразилии Вендел, оформивший 8+3 в 25 встречах РПЛ. Ставку на легионеров можно признать успешной. "Зенит" Сергея Семака не отдает никому чемпионский титул уже на протяжении 5 сезонов. В завершившемся сезоне невский клуб заработал 70 очков в 30 играх и уверенно финишировал первым.
Петржела – о "Зените": не очень хорошо, что в сильнейшей российской команде столько легионеров
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела поделился своей точкой зрения по поводу большого количества легионеров в петербуржском коллективе.
Фото: ФК "Зенит"