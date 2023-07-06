- Огромное удовольствие — работать и лично с Сергеем, и с тренерским штабом в целом. Каждый из специалистов привносит что-то новое. За прошедший год я стал лучше с точки зрения командной работы. Сезон был не самым продуктивным, но я расту как нападающий, который может не только завершать атаки. Я стал выше на ступеньку, а то и на две. Лучшая характеристика работы Семака — пять подряд чемпионств «Зенита». Могу оставить о нём только самые лестные отзывы, - приводит мысли Кассьерры RT.
Колумбийский страйкер Матео Кассьерра тренируется под руководством Сергея Семака всего лишь первый сезон. Он переехал в Санкт-Петербург из "Сочи". В завершившемся сезоне Матео сумел записать в свой актив 6 голов и 8 ассистентских действий, поучаствовав в 34 играх в сине-бело-голубой майке. В свой первый же сезоне форвард выиграл Суперкубок и чемпионат России. Если для Кассьерры чемпионство в прошедшем сезоне стало первым в Зените, то для его наставника Сергей Семака титул стал уже 5-м подряд у руля невского коллектива.
Россиянин был утвержден тренером Зенита с 2018 года. С тех пор команда никому не отдает золотые медали первенства. Помимо чемпионских титулов, в активе Семака 1 Кубок России и 3 Суперкубка России. В данный момент "Зенит" ведет подготовку к старту нового сезона. Уже совсем скоро чемпиону России предстоит встретиться с ЦСКА Владимира Федотова в рамках Суперкубка России. В РПЛ же петербуржцы проведут свой первый матч против "Пари НН".
Кассьерра: лучшая характеристика работы Семака — пять подряд чемпионств "Зенита"
Колумбийский форвард "Зенита" Матео Кассьерра поделился своими соображениями по поводу наставника петербуржцев Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"