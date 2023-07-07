- Команда настраивалась и была готова дать бой. Мы и дали бой. Было 2:2, в меньшинстве отыгрались, и уже на последних минутах нам не хватило концентрации. Лично мне в моменте с первым голом не хватило концентрации. Поэтому не согласен, что мы вышли на этот матч обреченными, - цитирует Селихова "СЭ".
Матч 26 тура РПЛ сезона-2022/2023 "Зенит" - "Спартак" в случае победы сине-бело-голубых приносил им досрочное чемпионство. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу петербуржцев, победный гол был забит нападающим Иваном Сергеевым на 90+2 минуте, при этом красно-белые играли в меньшинстве из-за удаления защитника Алексиса Дуарте. На 13 минуте встречи хозяева поля открыли счет после ошибки голкипера "Спартака" Александра Селихова, который выбил мяч прямо в ногу хавбеку "Зенита" Клаудиньо, что привело к отскоку мяча в сетку ворот по недосягаемой для вратаря траектории.
Селихов: в моменте с первым голом "Зенита" в чемпионском матче мне не хватило концентрации
Вратарь "Спартака" Александр Селихов ответил на вопрос о том, чувствовали ли себя красно-белые обреченными в матче 26 тура против "Зенита" (2:3), который сделал сине-бело-голубых чемпионами.
Фото: ФК "Спартак"