По сведениям СМИ, "Бешикташ" сделал новое предложение ЦСКА по покупке 25-летнего атакующего хавбека из Казахстана Бактиёра Зайнутдинова. Турецкий клуб предложил россиянам 3 млн евро за трансфер футболиста. Еще 3 млн турки предложили в качестве бонусов. Армейцев не устроил предложенный вариант. Боссы ЦСКА хотели бы выручить за Зайнутдинова 6 млн евро.
Бактиёр Зайнутдинов перебрался в ЦСКА из "Ростова" в 2020 году. Всего в майке столичного коллектива казахстанец забил 6 голов и 7 голевых пасов, поучаствовав в 78 играх. Вместе с командой Бактиёр завоевал Кубок России. В завершившемся сезоне хавбек в 27 встречах оформил 1+3 по системе "гол плюс пас". Зайнутдинов имеет на своем счету 30 поединков за сборную Казахстана, в которых забил 12 голов.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": ЦСКА отклонил улучшенное предложение "Бешикташа" по Зайнутдинову
"Бешикташ" продолжает попытки подписать в казахстанского футболиста ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова.
Фото: "Чемпионат"