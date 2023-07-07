По сведениям СМИ, в список кандидатов на усиление позиции опорного хавбека "Динамо" входят Магомед Оздоев, Данил Глебов и Мамаду Майга. Источник отмечает, что последний нравится чешскому тренеру москвичей Марцелу Личке, который пытался приобрести его в "Оренбург".
Российский хавбек Магомед Оздоев в ноябре отпразднует свое 31-летие. Он защищает цвета "Фатих Карагюмрюк" из Турции. В майке своей команды Магомед отметился 5 голами и 7 голевыми пасами в 34 играх. Данил Глебов в завершившемся сезоне забил 4 гола и оформил 5 ассистов в 38 матчах за "Ростов". Мамаду Майга принадлежит "Пари НН". Малиец записал в свой актив 1 мяч в 30 поединках в футболке нижегородского коллектива в прошедшем сезоне.
Источник: Legalbet
Legalbet: "Динамо" интересуется Оздоевым, Глебовым и Майга
"Динамо" определило круг кандидатов на позицию опорного полузащитника.
Фото: "Чемпионат"